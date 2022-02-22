18 иностранцев находятся в СИЗО в связи с январскими событиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова сообщила о содержащихся под стражей в связи с январскими событиями иностранцах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В числе арестованных в связи с массовыми беспорядками и в следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана. В части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количество задержанных. В последующем ситуация стабилизировалась», - сказала Эльвира Азимова в своем заявлении.

По ее словам, всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома.

«Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но есть несколько обращений в этой части, касающиеся качества питания. К сожалению, в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружии. Однако, согласно Конвенции о правах ребенка, участником которой является Казахстан, несовершеннолетие могут быть задержаны в связи с совершением преступления только в случае крайней необходимости и на короткое время», - отметила спикер.

При этом, она уточнила, что практически все несовершеннолетние попали в орбиту уголовного правосудия впервые.

«Под поручительство родителей, дети были позднее освобождены. За исключением одного несовершеннолетнего в городе Таразе. В отношении него пока не завершена прокурорская проверка. В отношении всех арестованных граждан мера содержания под стражей определена на срок до 2 месяцев. Поэтому сейчас очень важно обеспечить качественное и всестороннее расследование, чтобы исключить необоснованные обвинения», - подчеркнула Э. Азимова.

«Суды должны дать также четкую оценку соразмерности примененных мер содержания и ситуации на момент задержания. Судебные разбирательства о массовых беспорядках должны быть открытыми. Близким погибших граждан должен быть обеспечен максимальный доступ к участию в судебных процессах. В завершении выступления я хочу отметить и заверить, что мы продолжим мониторинг закрытых учреждений и обращений граждан, вплоть до наблюдения за судебными разбирательствами», - заключила Уполномоченный по правам человека.