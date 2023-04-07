18 граждан Узбекистана выдворили из Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Иностранцев, нарушивших миграционное законодательство Казахстана, выдворили из страны полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 граждан Узбекистана и гражданин Таджикистана были выявлены полицейскими Алматы в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.

«Нами организована транспортировка 19 правонарушителей до государственной границы. Для этих целей предоставлен многоместный автобус. Они сопровождены до государственной границы КПП «Жибек Жолы». Напомним, полицией Алматы, с целью выявления каналов нелегальной миграции, фактов незаконного привлечения к труду иностранцев, на постоянной основе проводятся отработки «Мигрант», «Нелегал» и «Правопорядок», – проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

С начала года к административной ответственности привлечено 6 472 человека, 1 738 из них – граждане зарубежных стран. В административном порядке за пределы страны выдворены 248 иностранцев. В приемник-распределитель ДП водворены 365 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность.