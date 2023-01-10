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18 граждан Таджикистана эвакуировали с трассы костанайские дорожники

10 Января 2023, 16:33
18 граждан Таджикистана эвакуировали с трассы костанайские дорожники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Около 8:30 утра дорожники эвакуировали в обогревательный пункт 18 граждан Таджикистана, среди которых были и пятеро детей. Людей обеспечили горячим питанием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казавтожол.

Пассажирский микроавтобус передвигался по трассе А22 «Карабутак-Костанай» и направлялся из Актюбинской области в сторону города Тюмени. Доехав до блокпоста, граждане узнали, что в связи с понижением температуры воздуха на автодороге введен запрет на передвижение транспорта на дизельном топливе. Для недопущения замерзания дизтоплива пассажирского микроавтобуса и обеспечения безопасности людей дорожники эвакуировали граждан Таджикистана в обогревательный пункт, где они переждали непогоду.

В связи с улучшением погодных условий микроавтобус продолжил путь. Граждане Таджикистана поблагодарили казахстанских дорожников за оказанную помощь.




Фото: ДЧС




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