18 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1938-2020) родился- государственный и общественный деятель Республики Казахстан, академик Национальной академии наук Республики Казахстан; член Нью-Йоркской Академии наук, академик АН ВШ РК и МАН ВШ, член АН Пакистана.

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, экономист (1960).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1960-1963); аспирант Московского института народного хозяйства имени Плеханова, г. Москва (1963-1966); старший преподаватель, доцент, заместитель декана, секретарь парткома, заведующий кафедрой, проректор по учебной работе Алматинского института народного хозяйства (1966-1982); ректор Целиноградского сельскохозяйственного института (1982-1990); главный ученый секретарь президиума Академии наук Казахстана (1990-1992); ректор Казахского государственного экономического университета (1992-1993); ректор Казахской государственной академии управления (1993-1994); президент Национальной академии наук РК (1994-1996); ректор Казахского государственного аграрного университета (1996-2001); президент Университета международного бизнеса (2001-2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2007-2011); член президиума Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» (с 2010 года).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1980), «Дружбы народов» (1986), «Парасат» (2003), «Барыс» ІІ степени (2008); медалью «Қазақстаннын енбек сінірген ғылым және техника қайраткері (1998).

назад (1961) родился- председатель Туркестанского областного суда.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, правоведение (1993).

Трудовая деятельность: судебный исполнитель; судебный исполнитель, старший судебный исполнитель народного суда Алатауского района г. Алматы (1981-1995); судья Ауэзовского районного суда г. Алматы (1996-2000); администратор судов г. Алматы (2000-2003); судья Алматинского городского суда, судья надзорной коллегии Алматинского городского суда (2003-2010); председатель районного суда № 2 Бостаныкского района г. Алматы (2009-2013); председатель Талгарского районного суда Алматинской области (2013-2018); председатель районного суда № 2 Жетысуского района г. Алматы (2018-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

назад (1974) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1996).

Трудовая деятельность: консультант, ведущий консультант суда г. Алматы (1995-1996); помощник председателя военного суда Талдыкорганского гарнизона, инспектор-советник управления военных судов Министерства юстиции РК (1996-1997); помощник председателя Военного суда РК (1997-2000); судья Ауэзовского районного суда г. Алматы (2000-2004); судья суда г. Алматы (2004-2007); председатель коллегии по уголовным делам Военного суда РК (2007-2010); председатель кассационной судебной коллегии Военного суда РК (2010-2015); член Высшего судебного совета Республики Казахстан (с 2022 года).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл»; медалью «Мінсіз қызмет үшін» ІІІ ст.; почетным знаком Союза судей РК «Үш би».