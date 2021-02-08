18 ДТП произошло за выходные в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из-за резкого ухудшения погодных условий, а также несоблюдения скоростного режима и дистанции за выходные дни на дорогах республиканского и областного значения Карагандинской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

7 февраля в Осакаровском районе на автодороге п. Осакаровка-г. Караганда в двух километрах от села Батпак, в условиях плохой видимости, 31-летний водитель машины марки «Mersedes» совершил наезд на сугроб. После этого с ним поочередно столкнулись три автомобиля. В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

Кроме того, 7 февраля на автодороге г. Караганды-с. Есенгельды 32-летний водитель Мерседес-Бенц при неблагоприятных погодных условиях не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с Toyota Camry. В результате ДТП пострадала пассажирка «Toyota Camry».

В Караганде 7 февраля 25-летний водитель маршрутного автобуса марки «Dongfeng» на проспекте Бухар-Жырау, не соблюдая необходимую дистанцию, столкнулся с впередистоящим автобусом марким MAN. В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка автобуса «Dongfeng», которой оказали медицинскую помощь.

«Департамент полиции Карагандинской области предупреждает водителей: из-за резкого ухудшения погодных условий строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным к другим участникам дорожного движения и при возможности избегать выезда на междугородние трассы», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.