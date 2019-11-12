+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 7 °С
USD 388.70 EUR 428.70
RUB 6.08 CNY 55.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

18 документов на 1,5 млрд долларов США подписаны на казахстанско-турецком бизнес-форуме

12 Ноября 2019 14:32
Поделиться:
18 документов на 1,5 млрд долларов США подписаны на казахстанско-турецком бизнес-форуме

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - ВСтамбуле состоялся Казахстанско-турецкий бизнес-форум под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина и Вице-Президента Турецкой Республики Фуата Октая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК» «KAZAKH INVEST».

Новости по теме

Около 600 млрд тенге будет инвестировано в экономику Актюбинской области до конца года
Более 2 трлн тенге составит объем инвестиций в сферы естественных монополий  - МНЭ Сенат ратифицировал соглашение между РК и Северным инвестиционным банком Немецкие инвестиции в РК сократились

Данное мероприятие проведено в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана в Турецкую Республику.

Сегодня по количеству действующих иностранных предприятий в Казахстане Турция занимает второе место - в стране действуют свыше 2400 предприятий с участием турецкого капитала.

За первое полугодие 2019 года Турция инвестировала в экономику Казахстана более 275 млн долл. США, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Всего за годы Независимости Казахстана турецкий бизнес инвестировал в экономику республики порядка 4 млрд долл. США.

В работе форума приняли участие около 100 казахстанских и 500 турецких представителей официальных и деловых кругов обеих стран.

В своем выступлении А. Мамин отметил, что Казахстан и Турция имеют большой потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества, призвав бизнесменов двух стран к активному налаживанию деловых контактов и реализации взаимовыгодных проектов.

В свою очередь, Ф. Октай подчеркнул, что за годы Независимости и перехода к рыночной экономике Казахстану удалось достичь больших успехов, обеспечив стабильное развитие экономики и благоприятный инвестиционный климат, был достигнут высокий уровень успешных и эффективных отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.


Наряду с этим, на полях форума подписано 18 документов о сотрудничестве в сфере АПК и ГМК, легкой и химической промышленности, транспорта и инфраструктуры, машиностроения, здравоохранения, туризма, жилищного строительства, обмене опытом в ГЧП, развитии финансового рынка на общую сумму 1,5 млрд долл. США.

Кроме того, представители казахстанской делегации не только презентовали свои возможности на полях форума, но и провели более 200 рабочих встреч и переговоров с потенциальными партнерами на специально отведенных площадках в формате «B2B» и «B2G».


Официальные мероприятия прошли в духе взаимопонимания и доверия, сторонами было отмечено, что достигнутые договоренности и принятые решения будут служить во благо народов Казахстана и Турции.

Организаторами казахстанско-турецкого форума выступили Министерство иностранных дел РК (Комитет по инвестициям, Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике, Генеральное консульство Республики Казахстан в Турецкой Республике), АО «НК «KAZAKH INVEST», а также Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика, Турция,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив