18 документов на 1,5 млрд долларов США подписаны на казахстанско-турецком бизнес-форуме

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - ВСтамбуле состоялся Казахстанско-турецкий бизнес-форум под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина и Вице-Президента Турецкой Республики Фуата Октая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК» «KAZAKH INVEST».

Данное мероприятие проведено в рамках рабочей поездки главы Правительства Казахстана в Турецкую Республику.

Сегодня по количеству действующих иностранных предприятий в Казахстане Турция занимает второе место - в стране действуют свыше 2400 предприятий с участием турецкого капитала.

За первое полугодие 2019 года Турция инвестировала в экономику Казахстана более 275 млн долл. США, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2018 года. Всего за годы Независимости Казахстана турецкий бизнес инвестировал в экономику республики порядка 4 млрд долл. США.

В работе форума приняли участие около 100 казахстанских и 500 турецких представителей официальных и деловых кругов обеих стран.

В своем выступлении А. Мамин отметил, что Казахстан и Турция имеют большой потенциал для наращивания инвестиционного сотрудничества, призвав бизнесменов двух стран к активному налаживанию деловых контактов и реализации взаимовыгодных проектов.

В свою очередь, Ф. Октай подчеркнул, что за годы Независимости и перехода к рыночной экономике Казахстану удалось достичь больших успехов, обеспечив стабильное развитие экономики и благоприятный инвестиционный климат, был достигнут высокий уровень успешных и эффективных отношений между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.





Наряду с этим, на полях форума подписано 18 документов о сотрудничестве в сфере АПК и ГМК, легкой и химической промышленности, транспорта и инфраструктуры, машиностроения, здравоохранения, туризма, жилищного строительства, обмене опытом в ГЧП, развитии финансового рынка на общую сумму 1,5 млрд долл. США.

Кроме того, представители казахстанской делегации не только презентовали свои возможности на полях форума, но и провели более 200 рабочих встреч и переговоров с потенциальными партнерами на специально отведенных площадках в формате «B2B» и «B2G».





Официальные мероприятия прошли в духе взаимопонимания и доверия, сторонами было отмечено, что достигнутые договоренности и принятые решения будут служить во благо народов Казахстана и Турции.

Организаторами казахстанско-турецкого форума выступили Министерство иностранных дел РК (Комитет по инвестициям, Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике, Генеральное консульство Республики Казахстан в Турецкой Республике), АО «НК «KAZAKH INVEST», а также Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK).







