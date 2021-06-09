18 детонаторов изъяли у жителя акмолинского поселка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции изъяли детонаторы у жителя Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» акмолинские полицейские изъяли 18 электродетонаторов у 38-летнего жителя поселка Жолымбет.

«Электродетонаторы, согласно заключению эксперта, были предназначены для инициирования зарядов и являются средствами взрывания. По данному факту начато досудебное производство по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное хранение взрывчатых веществ». В настоящее время вещественные доказательства изъяты», - отметили в ведомстве.

Напомним, что для оздоровления оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, с 17 мая по 16 июня в Акмолинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «ҚАРУ». Полицейскими проверяются по месту жительства владельцы гражданского оружия, а также охранные фирмы, имеющие служебное оружие, на предмет соблюдения правил условий хранения оружия, порядка срока регистрации (перерегистрации) оружия.