Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

18 детей унес голод, 19-го ребенка - война: история матери и пса с большой верой в сердце

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Мая 2023, 10:12
18 детей унес голод, 19-го ребенка - война: история матери и пса с большой верой в сердце

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 мая в нашем календаре отмечена как праздничная дата, однако сколько потери, слез и страха таится за этой цифрой. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет историю матери, потерявшей 18 детей от голода, а 19-го ребенка в результате войны.

Вдоль Черного Иртыша в Восточно-Казахстанской области расположено село Корган, где проживала мать, потерявшая 18 детей от голода, а 19-го ребенка забрала война. Единственным утешением для женщины стал пес по кличке Бәріңгел.

В небольшом поселке в районе Зайсан на фронт отправились 26 человек и только несколько из них вернулись живыми. Первый послевоенный ребенок родился здесь лишь 2 мая 1947 года. Местные жители дали младенцу имя Женисбек, что в переводе с казахского означает «победа». Именно он рассказал нам историю женщины и ее пса по кличке Бәріңгел. Когда у Амире аже и Орынбай ата появился пес по кличке Бәріңгел Женисбеку было всего лишь 6-7 лет.

Мать, которая потеряла 18 детей из-за голода, а долгожданного 19-го ребенка увели на фронт, назвала пса Бәріңгел. В переводе с казахского языка это слово означает «пусть все вернутся живыми». То есть, женщина хотела, чтобы из фронта в целости и сохранности вернулся не только ее сын, но и все 26 односельчан, которые уехали воевать.

photo
Фото из личного архива Женисбека Карибаева

«Нам рассказывали старшие, что семья Орынбая переехала в Корган из поселка Дайыр до начала войны. Его супруга Амире стала мамой 19 детей. 18 из них умерли из-за голода, в живых остался только сын. Однако, как только началась война, он отправился воевать на фронт. Орынбай и Амире, которые считали дни и минуты до возвращения сына – единственного ребенка, опоры и надежды, приютили пса и назвали его Бәріңгел. Даже когда пришло известие о том, что единственного сына не стало, Амире аже не теряла надежду и продолжала беседовать с псом. О том, что она в 13 лет вышла замуж и родила 19 детей, мы услышали случайно из ее разговора с псом. Однажды в село вернулся с фронта вернулся местный житель, который рассказал о том, что похоронка (извещение о гибели военнослужащего) может прийти по ошибке. Услышав это, Амире апа надеялась, что ее единственный сын тоже вернется живым», - рассказал очевидец.

Амире апа и пес по кличке Бәріңгел стали часто коротать вечера на берегу Черного Иртыша. Тогда Иртыш был еще полноводной рекой и можно было увидеть пароход, на котором с фронта возвращались военнослужащие. Каждый раз, замечая дым парохода, Амире апа и пес радостно вставали с места и надеялись, что пароход причалит к берегу, и выйдет на встречу ее сын. Однажды мы заметили, как Амире апа со злостью набросилась на пса. «Не убегай от меня, я сказала, подойди. Я назвала тебя Бәріңгел, чтобы все вернулись живыми из фронта. Я приютила тебя, когда ты был щенком, кормила, заботилась. Почему ты не оправдываешь свое имя? Почему они не возвращаются из фронта? Почему, Бог унес 18 моих детей, а о 19-м нет и вести? Ты не оправдал мою надежду. Вместе с тобой угасает моя надежда», - кричала бедная женщина. Пес, который никогда не видел свою хозяйку в таком виде, громко завыл.

Тогда Орынбай ата повышенным тоном обратился к своей жене: «Ты что с ума сошла? Чем тебе не угодил этот безобидный пес? Думаешь, это он лишил тебя твоих детей?»

Әміре апа успокоилась и добрым голосом позвала к себе пса. Она не переставала просить прощения у своего товарища. После этого никто не видел, как Амире апа выходила из дома. Сколько бы ни ждал преданный пес Бәріңгел свою хозяйку, ее уже никто не видел...

Сейчас этот поселок носит имя моего отца Калихан. Каждый раз, когда я оказываюсь там, вспоминаю образ Амире апа и пса по кличке Бәріңгел, которые с надеждой смотрели на пароход.

Хочется, чтобы память о них жила вечно. Поэтому хочу установить памятник в честь Амире апа и пса по кличке Бәріңгел», - заключил 76-летний аксакал Женисбек Карибаев.

Женисбек Карибаев держит отару из 6 тысяч голов овец. Поэтому он уверен, что найдет средства, чтобы установить памятник.

«Пусть хотя бы останется памятник на этой земле в честь женщины, потерявшей всех 19 детей», - поделился он.

Восточно-Казахстанская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Задержан экс-глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Ребенок от трех родителей: британские врачи сообщили об успехе новаторской методики
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Дулат Бекбауов гарантировал Казахстану пятую медаль на ЧМ-2023 по боксу
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу
Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу