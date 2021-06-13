18 детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за пять месяцев зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранения 18 несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в 11-ти случаях пострадавшие были пешеходами, в пяти — пассажирами, один подросток управлял мопедом.

«Иногда дети могут внезапно появиться перед движущимся автомобилем. Так произошло с водителем «Volkswagen». Прямо перед ним на проезжую часть из-за припаркованной машины выехал третьеклассник на самокате. Водитель сразу сообщил о происшествии и доставил мальчика в детскую областную больницу. Ребенка отпустили домой под расписку родителей», - рассказал и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.

Полицейские напомнили, что пользоваться мопедами, скутерами, электросамокатами можно только с 16-ти лет, двигаться на велосипеде по проезжей части — с 14-ти лет. Эти транспортные средства не требуют регистрации, но знать и соблюдать ПДД их водители обязаны неукоснительно.

«Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с детьми, напоминают о правилах безопасного поведения на дороге. Переходить улицу можно только в установленных местах, предварительно убедившись, что водители успевают остановиться и пропустить пешеходов. Несовершеннолетним велосипедистам важно помнить, что пешеходные переходы необходимо проходить пешком, чтобы исключить внезапное появление перед движущимися автомобилями», - добавили в пресс-службе.