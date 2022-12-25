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18 человек заблокированы из-за обрушения на руднике в Синьцзяне

25 Декабря 2022, 11:10
18 человек заблокированы из-за обрушения на руднике в Синьцзяне

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 18 человек оказались под завалами из-за обрушения на одном из золотых рудников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Обрушение произошло в субботу в 13:40 в уезде Инин Или-Казахской автономной области СУАР КНР. В момент ЧП под землей находилось в общей сложности 40 человек.

В результате спасательной операции 22 горянка были успешно извлечены на поверхность, еще 18 человек остаются заблокированными.

В настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция.


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