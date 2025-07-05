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    16:36, 05 Июль 2025 | GMT +5

    18 человек пострадали при пожаре в самолете Ryanair на Майорке

    18 человек пострадали при пожаре на борту самолета, принадлежащего ирландской компании Ryanair. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    самолет
    Фото: freepik

    Как сообщило издание Diario de Mallorca, самолет Ryanair приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорки, сообщив о пожаре на борту.

    Медики оказали помощь 18 пассажирам воздушного судна. Большинство из них получили травмы при эвакуации через аварийные выходы на крыльях самолета. Шестеро человек госпитализированы.

    Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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