18 человек пострадали при пожаре в самолете Ryanair на Майорке

Как сообщило издание Diario de Mallorca, самолет Ryanair приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорки, сообщив о пожаре на борту.

Медики оказали помощь 18 пассажирам воздушного судна. Большинство из них получили травмы при эвакуации через аварийные выходы на крыльях самолета. Шестеро человек госпитализированы.

Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.