16:36, 05 Июль 2025 | GMT +5
18 человек пострадали при пожаре в самолете Ryanair на Майорке
18 человек пострадали при пожаре на борту самолета, принадлежащего ирландской компании Ryanair. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило издание Diario de Mallorca, самолет Ryanair приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорки, сообщив о пожаре на борту.
Медики оказали помощь 18 пассажирам воздушного судна. Большинство из них получили травмы при эвакуации через аварийные выходы на крыльях самолета. Шестеро человек госпитализированы.
Информации о модели самолета и причинах пожара не приводится.