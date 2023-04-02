18 человек погибли в результате торнадо в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торнадо, пронесшийся по Югу и Среднему Западу США, унес жизни 18 человек, разрушил дома и торговые центры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Голос Америки.

Сотрудники служб экстренного реагирования подсчитали число погибших и осмотрели ущерб после торнадо, ставшего частью большого стихийного бедствия. Люди погибли в Алабаме, Иллинойсе, Индиане и Арканзасе. Во многих районах нет электричества, а дороги завалены обломками.

В Белвидере, штат Иллинойс, во время торнадо обрушилась крыша театра «Аполлон», в котором должен был проходить рок-концерт. Погиб один человек и 28 получили ранения, пятеро - тяжелые.

По данным сайта poweroutage.us, отслеживающего отключения, почти 90 000 потребителей в Арканзасе остались без электричества. Сообщения об отключениях также поступали из Айовы, Миссури, Теннесси, Висконсина, Индианы и Техаса.





Шторм накрыл обширную территорию США, на которой проживают около 85 миллионов человек. Метеослужбы также зарегистрировали смерчи в Айове, вызванные ветром пожары в Оклахоме, а также метели на севере Среднего Запада.

Фото: Benjamin Krain, Getty Images