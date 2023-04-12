18 человек допрашивают по делу сепаратистов «Народного совета трудящихся Петропавловска»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев сообщил, что по делу сепаратистов из «Народного совета трудящихся Петропавловска» допрашивают 18 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сразу после получения данной информации департамент КНБ по Северо-Казахстанской области возбудил уголовное дело по статье 180 часть 2 Уголовного кодекса «Сепаратистская деятельность», - сказал Жандос Умиралиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Замгенпрокурора сообщил, что в рамках этого уголовного дела провели ряд следственных мероприятий, в том числе обыски как по месту проживания, так и по рабочим местам всех участников данной группы.

«По изъятым видеоносителям и видеосюжету, который был размещен в социальных сетях сразу же назначили соответствующую экспертизу, которая проводится экспертами Министерства юстиции. Она проводится месяц, а то и больше, но мы учитывая актуальность данного уголовного дела и общественный резонанс, в кратчайшие сроки ожидаем результатов экспертизы», - отметил Жандос Умиралиев.

Спикер пояснил, что экспертиза даст точную и окончательную оценку действиям каждого выступающего из участников этой группы.

«После получения экспертизы будет незамедлительно принято решение о квалификации деяний каждого из участников», - подчеркнул Жандос Умиралиев.

По его словам, в орбите следствия находятся 18 человек.

«Статус у них еще не подозреваемых, но допрашиваются 18 лиц», - уточнил он.

Напомним, в Северо-Казахстанской области департамент Комитета национальной безопасности проводит расследование по статье «Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ».

В социальных сетях распространился видеоролик, герои которого заявили о создании так называемого «Народного совета трудящихся» и о своей независимости от Казахстана. Видео вызвало негативный резонанс среди жителей Северо-Казахстанской области и других регионов страны.