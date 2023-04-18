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18 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 08:00
18 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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64 года назад (1959) родился ДЮСЕМБИНОВ Султан Мырзабекович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинская) области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1980); Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1992).

Трудовая деятельность: мастер, затем прораб ПМК-25 треста «Казколхозспецстрой» (1980-1982); прораб, заместитель директора межрайбазы Талдыкорганского облпотребсоюза (1982-1991); директор многоотраслевого торгово-строительного предприятия (1991-1995); заместитель директора фонда ФОРЭС (фонд областного регулирования экономического согласия при Талдыкорганской областной администрации (1995-1998); заместитель акима Талдыкорганского района Алматинской области (1998-1999); первый заместитель акима Ескельдинского района Алматинской области (1999-2001); аким Ескельдинского района Алматинской области (2001-2011); аким Каратальского района Алматинской области (2011-2015); руководитель аппарата акима Алматинской области (2015-2017); секретарь маслихата Алматинской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015); медалями.

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60 лет назад (1963) родился АРИПОВ Ерден Рауанович - председатель Карагандинского областного суда.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: препаратор лаборатории института биологии Казахской ССР (1981); старший консультант по нотариату отдела юстиции г. Джезказгана (1986-1991); старший консультант отдела по работе постоянных комиссий исполкома Джезказганского областного совета народных депутатов (1991-1992); судья суда г. Джезказгана (1992-2000); председатель суда г. Балхаш Карагандинской области (2000-2008); председатель суда №2 района им. Казыбек би Карагандинской области (2008-2010); председатель кассационной судебной коллегии суда г. Алматы (2010-2012); председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2015-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2021); медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

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52 года назад (1971) родилась ДЮСЕНОВА Анархан Калиевна - руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, учитель биологии и химии.

Трудовая деятельность: работала в сфере здравоохранения Тайыншинского района (1990-2003); секретарь Тайыншинского районного маслихата (2003-2006); заместитель акима Тайыншинского района (2006-2011); первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии «Нұр Отан» (2011-2014); заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам (2014-2019); директор департамента организационно-территориальной работы Центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2023 года.

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44 года назад (1979) родился АБАЕВ Даурен Аскербекович - заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ).

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006); Евразийский гуманитарный институт (Астана) (2014).

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (2001-2003); третий секретарь посольства РК в Азербайджанской Республике (2003); второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах (2003-2007); начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК (2007); эксперт, консультант протокола Президента РК (2007-2008); заместитель пресс-секретаря Президента РК (2008-2009); государственный инспектор Администрации Президента РК (2009-2011); пресс-секретарь-советник Президента РК (2011-2016); министр информации и коммуникаций РК (2016-2019); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022); министр культуры и спорта Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

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44 года назад (1979) родился АЙМУХАН Саид Аймуханулы - прокурор города Семея Восточно-Казахстанской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юриспруденция.

Трудовая деятельность: и.о. помощника прокурора Зыряновского района (2000); сотрудник прокуратуры Уланского района г. Усть-Каменогорска и областной прокуратуры; заместитель прокурора Уланского района; заместитель прокурора г. Усть-Каменогорска; прокурор Зыряновского района; прокурор г. Риддера Восточно-Казахстанской области.

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

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40 лет назад родился АУБАКИРОВ Шапагат Момынбаевич - аким города Сатпаева.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр экономики (2005).

Трудовая деятельность: комплектовщик холодильных прилавков, оператор ТОО «Торговый центр «Астықжан», г. Астана (2005-2006); главный специалист ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г. Сатпаев», заведующий сектором, руководитель отдела экономики и финансов г. Сатпаева (с 2006 года); заведующий сектором бюджетного планирования ГУ «Отдел экономики и финансов г. Сатпаева» (2015-2016); заместитель руководителя ГУ «Отдел экономики и финансов г. Сатпаева» (2016-2020); руководитель ГУ «Отдел экономики и финансов г. Сатпаева» (2020-2021); заместитель акима г. Сатпаева (2021-2023);

На занимаемой должности - с января 2023 года.


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