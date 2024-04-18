18 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

65 лет назад (1959) родился ДЮСЕМБИНОВ Султан Мырзабекович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Талды-Курганской (ныне — Алматинская) области.

Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1980); Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1992).

Трудовая деятельность: мастер, затем прораб ПМК-25 треста «Казколхозспецстрой» (1980-1982); прораб, заместитель директора межрайбазы Талдыкорганского облпотребсоюза (1982-1991); директор многоотраслевого торгово-строительного предприятия (1991-1995); заместитель директора фонда ФОРЭС (фонд областного регулирования экономического согласия при Талдыкорганской областной администрации (1995-1998); заместитель акима Талдыкорганского района Алматинской области (1998-1999); первый заместитель акима Ескельдинского района Алматинской области (1999-2001); аким Ескельдинского района Алматинской области (2001-2011); аким Каратальского района Алматинской области (2011-2015); руководитель аппарата акима Алматинской области (2015-2017); секретарь маслихата Алматинской области (2017-2020).

На занимаемой должности — с августа 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015); медалями.

62 года назад (1962) родился ШОХ Рохус Рохусович — вице-президент Казахстанской федерации футбола, президент профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Трудовая деятельность: карьера профессионального футболиста (1985-1988); тренер-селекционер ФК «Днепр» (1988-1990); тренер ФК «Ротор» (1991-1993); начальник команды ФК «Ротор» (1993-1995); генеральный директор, исполнительный директор ФК «Ротор» (1995-2004); технический директор ФК ЦСКА (2004-2005); генеральный директор ФК «Ростов» (2005-2007); вице-президент ФК «Волгоград» (2008-2009); спортивный директор ФК «Ротор» (2010); спортивный директор ФК «Урал» (2011); вице-президент ФК «Ротор» (2011-2015); президент Федерации футбола Волгоградской области (2012–2020); спортивный директор ФК «Урал» (2015-2017); член Исполкома Российского футбольного союза (2014-2022); председатель комитета массового футбола РФС (2019-2022); президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (2022 — 2023); президент Юношеской футбольной лиги Казахстана (2023).

61 год назад (1963) родился АРИПОВ Ерден Рауанович — председатель Карагандинского областного суда.

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: препаратор лаборатории института биологии Казахской ССР (1981); старший консультант по нотариату отдела юстиции г. Джезказгана (1986-1991); старший консультант отдела по работе постоянных комиссий исполкома Джезказганского областного совета народных депутатов (1991-1992); судья суда г. Джезказгана (1992-2000); председатель суда г. Балхаш Карагандинской области (2000-2008); председатель суда № 2 района им. Казыбек би Карагандинской области (2008-2010); председатель кассационной судебной коллегии суда г. Алматы (2010-2012); председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2015-2022).

На занимаемой должности — с марта 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2021); медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

53 года назад (1971) родилась ДЮСЕНОВА Анархан Калиевна — заместитель председателя комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК.

Родилась в Кокшетауской области.

Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, учитель биологии и химии.

Трудовая деятельность: работала в сфере здравоохранения Тайыншинского района (1990-2003); секретарь Тайыншинского районного маслихата (2003-2006); заместитель акима Тайыншинского района (2006-2011); первый заместитель председателя Тайыншинского районного филиала партии «Нұр Отан» (2011-2014); заместитель акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам (2014-2019); директор департамента организационно-территориальной работы Центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019-2020); руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

45 лет назад (1979) родился АБАЕВ Даурен Аскербекович — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

Родился в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006); Евразийский гуманитарный институт (Астана) (2014).

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (2001-2003); третий секретарь посольства РК в Азербайджанской Республике (2003); второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах (2003-2007); начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК (2007); эксперт, консультант протокола Президента РК (2007-2008); заместитель пресс-секретаря Президента РК (2008-2009); государственный инспектор Администрации Президента РК (2009-2011); пресс-секретарь-советник Президента РК (2011-2016); министр информации и коммуникаций РК (2016-2019); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022); министр культуры и спорта Республики Казахстан (2022-2023); Заместитель генерального секретаря СНГ (2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».