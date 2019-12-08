18 акынов борются за звание лучшего в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проходит областной айтыс акынов «Қызырлы Қызылжар – құт бесік», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Руслан Алишев отметил, что именно областной айтыс акынов регионе не проводился несколько лет. Для акынов же такого уровня мероприятия важны.

«Это большое событие для региона и сферы культуры. Айтыс – это энциклопедия казахского народа, школа, которая развивает способности молодых акынов, воспитывает волю и духовно обогащает. В Северном Казахстане большие планы на айтыс. По поручению акима области Кумара Аксакалова разработан план развития культуры, в котором национальное искусство – ключевая задача. Будем проводить областные, республиканские и международные айтысы», - отметил Р.Алишев.









В айтысе участвуют 18 акынов, в том числе две девушки. Возраст участников – от 15 до 60 лет.

«Некоторые районы представили по два-три акына. Айтыс продлится 5-6 часов. Жеребьевка уже прошла. Обладатель Гран-при получит 300 тысяч тенге, за первое место – 200 тысяч тенге, второе – 150 тысяч тенге, третье место – 100 тысяч тенге», - рассказал методист казахского отдела, обладатель почетного знака «ҚР мәдениет саласының үздігі» Таңат Бейсенбаев.





Среди членов жюри профессор СКУ им. М. Козыбаева, заслуженный деятель Казахстана, заслуженный журналист Казахстана Зарқын Тайшыбай, и.о. проректора по академичеcким вопросам СКУ им. М. Козыбаева, кандидат филологических наук, доцент Жанар Таласпаева, собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Жақсыбай Самрат и другие.



