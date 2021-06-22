18% акмолинцев получили первый компонент вакцины от КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала прививочной кампании в Акмолинской области привито 95094 человек, что составляет 18 % от общего числа подлежащего населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области действуют 131 прививочный пункт и 120 мобильных бригад для вакцинации. Кроме того, задействованы 11 передвижных медицинских комплексов (Аккольский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Бурабайский, Ерейментауский, Есильский, Жаркаинский, Зерендинский, Корголжинский, Целиноградский районы).

«У нас на сегодня на лечении находятся 809 пациентов, из них на стационарном лечении – 427 человек, в реанимации – 47 акмолинцев, из них четверо – на искусственной вентиляции легких», - сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

По словам спикера, как правило, тяжелые пациенты - это люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями.

Н. Сыздыков отмел все опасения акмолинцев по поводу влияния вакцин на репродуктивную систему организма человека, подчеркнув, что на сегодня нет ни одних достоверных данных о побочных действиях вакцин против коронавирусной инфекции на какие-либо органы.

«С начала прививочной кампании получено 160100 доз первого компонента трех вакцин, привито 95094 человек, что составляет 18 % от общего числа подлежащего населения. Второго компонента трех вакцин получено 104100 доз, привито 59 384 человек (62% получивших первый компонент), от общего количества подлежащего населения 11%», - добавил и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов.

В Акмолинской области на сегодня идет вакцинация четырьмя вакцинами, последняя из которых - Corona Vac – появилась совсем недавно.

Так, с начала прививочной кампании получено 115600 доз «Спутник V», первым компонентом привито 68409 человек, что составляет 59%. В регион пришло 2000 доз вакцины отечественного производства QazVac, привито 1626 (80%), и 30500 доз XayatVak, привито – 24975 (82%). Поступило 12000 доз вакцины Corona Vac, привито – 84 человека (0,7%).

Каких-либо случаев поствакцинальных осложнений среди привитых в области не зарегистрировано. Может быть повышение температуры, умеренная боль в месте укола и слабость.

«Уважаемые жители области, призываем поддержать кампанию вакцинации, ведь при достижении 60% охвата населения мы можем вернуться к прежнему образу жизни, т.е. проводить мероприятия, посещать различные объекты без каких-либо ограничений», - добавили спикеры.