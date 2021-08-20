18 агентств ООН расположены в Алматы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин перечислил агентства ООН, расположенные в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Алматы по праву можно назвать региональным центром многостороннего сотрудничества», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.
По его словам, в здании международных организаций в Алматы расположены представительства 18 агентств ООН, обладающих региональным и субрегиональным статусом (UNDP, IOM, UNESCO, UNEP, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNOHCHR, UNODC, UNESCAP, UNHCR, UNISDR, UNOCHA, WHO, UNDSS, UNDGC, UN WOMEN, FAO).
Кроме того, в городе представлены другие международные организации и дипломатический корпус.
«В данном контексте открытие временного офиса UNAMA (Миссии ООН по содействию Афганистану - ред.) послужит хорошим подспорьем для дальнейшего укрепления статуса города в качестве регионального хаба ООН», - заключил спикер.
Ранее А. Рахметуллин доложил о передислокации Миссии ООН по содействию Афганистану из Афганистана в Казахстан (Алматы).
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