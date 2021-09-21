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    18,9 млн гектаров - уборочная площадь зерновых и масличных культур в РК

    21 Сентября 2021, 09:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уборочная площадь зерновых и масличных культур в этом году в Казахстане составляет 18,9 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уборочная площадь зерновых и масличных культур в этом году составляет 18,9 млн га. Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 ц/га. На сегодня уже намолочено порядка 14,3 млн тонн зерновых и около 200 тысяч тонн масличных. В регионах ведется сбор сафлора. К массовому сбору всех масличных культур регионы приступят в конце месяца», - сказал министр в ходе заседания Правительства.

    Вместе с тем, глава Минсельхоза проинформировал, что в этом году уборке подлежит 15,9 млн га посевов зерновых и зернобобовых культур.

    Добавим, что согласно отчету МСХ США и Международного совета по зерну, ожидается снижение производства пшеницы во всех основных странах-производителях зерна. Так, в Канаде ожидается снижение сбора пшеницы на 34,5% по сравнению с прошлым годом, в Российской Федерации - на 15%, Соединённых Штатах Америки - на 7%.

    Производство пшеницы в мире, по оценке Международного совета по зерну, составит 781,7 млн тонн.

    В Министерстве сельского хозяйства ранее сообщили, что в этом году уборочные работы начаты своевременно по стране.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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