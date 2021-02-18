18,5% населения Алматы не застрахованы в системе ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 тысяч алматинцев не застрахованы в системе ОСМС. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря проведенной работе отмечается положительная динамика по охвату населения. Например, если в августе прошлого года по Алматы количество незастрахованных было 22,6%, то к концу года доля незастрахованных снизилась до 15%. Но с начала 2021 года этот показатель увеличился до 18,5%. По структуре из 389 тысячи незастрахованных граждан 142 999 являются плательщиками ЕСП, 100 818 входят в категорию «Работники», за которых взносы и отчисления приостановлены по разным причинам, 15 452 – владельцы ИП, 7 635 – работники по ГПХ, 2 682 - самостоятельные плательщики», - рассказал Тлеухан Абилдаев.

Также среди незастрахованных могут оказаться работники субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденых от уплаты взносов и отчислений согласно постановлению Правительства. Чтобы застраховать таких работников, несмотря на отсутствие взносов, работодатели должны внести данные сотрудников на сайт msb.fms.kz, то есть сохранить их статус. В дальнейшем эти сотрудники смогут беспрепятственно получать все услуги в системе обязательного социального медстрахования.

«В целом, по городу Алматы количество МСБ, освобожденных от уплаты за ОСМС до конца 2020 года, составляло 116 604. Из них по состоянию на 5 февраля 2021 года 68,2% актуализировали списки своих работников либо оплатили отчисления и взносы за обязательное соцмедстрахование, не актуализировали списки 31,8%», - уточнил спикер.

Таким образом, наемные работники этих 37 тысяч предприятий остаются вне системы ОСМС. Поэтому работодателям важно понимать о важности проводимой работы по статусу застрахованности работников малого и среднего бизнеса.

Глава фонда обозначил, что в связи с тем, что у работников субъектов МСБ данные не введены в информационную систему «Saqtandyry», может образоваться задолженность.

«Если у работников будет задолженность, они не смогут получить медицинскую помощь в системе ОСМС. Поэтому фондом принято решение продлить сроки внесения данных работников в ИС «Saqtandyry» субъектами малого и среднего бизнеса до конца первого квартала 2021 года», -отметил спикер.

По словам Тлеухана Абилдаева, продолжают поступать взносы и отчисления за ОСМС. C момента внедрения системы (1 июля 2017 года) по 15 февраля 2021 года поступило 529,1 млрд тенге.

«Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, общая сумма поступлений от Алматы составила более 99,5 млрд тенге. Основная часть поступлений, или свыше 79 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 20,5 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера», - добавил спикер.