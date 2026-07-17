17 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

58 лет назад (1968) родилась ИБРАЕВА Амангуль Кумарбековна – заведующая Отделом кадровой работы Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родилась в Семипалатинской области. Окончила Алма-Атинский архитектурно-строительный институт.

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор, референт, старший референт, консультант, главный эксперт Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (1994-2007); заведующая сектором, заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой работы Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2007-2012); заместитель заведующего Отделом финансово-хозяйственной и кадровой работы Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2012-2013); заведующая Секретариатом Руководства Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2013-2019); заведующая Отделом кадровой работы Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2019-2023).

На занимаемой должности — с февраля 2023 года.

57 лет назад (1969) родилась КАРАУЛОВА Асель Адилевна — президент Казахстанского пресс-клуба.

Фото: mybusiness.kz

Уроженка г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет (ныне — Казахский национальный университет им. аль-Фараби), получила степень MBA КИМЭП, международный маркетинг, а также степень МPA (Master of Public Affairs) университета Миссури-Коламбия (США), стипендиат программы Эдмунда Маски.

Трудовая деятельность: внештатный корреспондент газеты «Ленинская смена» (совр. «Экспресс-К»); стояла у истоков развития отечественного PR-рынка. А. Карауловой реализовано более 320 успешных PR-проектов, более 2700 медиамероприятий на территории Казахстана, Центральной Азии, СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии, 10 крупных проектов общенационального характера совместно с международными партнерами.

Является членом Группы по внешнему имиджу Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, постоянным автором статей по проблемам PR рынка, тренером по коммуникациям, преподавателем ведущих бизнес-школ.

Награждена благодарностью Президента Республики Казахстан, сенатора Хиллари Клинтон, является обладателем множества почетных грамот.

53 года назад (1973) родилась РАМАЗАНОВА Лаззат Керимкуловна — председатель Совета тюркских женщин-предпринимателей при Организации тюркских государств.

Фото: atameken.kz

Родилась в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, г. Алматы (1995); Казахскую государственную юридическую академию, г. Астана (2001).

Трудовая деятельность: сотрудник банковской системы (1994-1995); генеральное консульство РК, г. Франкфурт-на-Майне (1995-1998); атташе департамента администрации и контроля, пресс-атташе МИД РК (1998-1999); секретариат министра финансов РК (1999-2002); начальник отдела департамента международных финансовых отношений МЭБП РК (2002-2003); генеральный директор ТОО «Dala tour» (2003-2005); руководитель аппарата Министерства финансов РК (2006-2007); заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК (2007-2008); заместитель начальника инспекции финансового контроля по Алматинской области КФК МФ РК (2008-2009); директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в сфере обороны, правоохранительной системы и государственных органов МФ РК (2011-2013); заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» (2019-2020); председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан (2020-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член комитета по социально-культурному развитию (2021-2023); заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан; советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

46 лет назад (1980) родилась КУЛЕНОВА Лейла Искандеровна — глава Комитета женского предпринимательства при НПП «Атамекен».

Фото: facebook.com/ Лейла Куленова

Родилась в г. Астане. Окончила Карагандинский государственный университет им Букетова (2001); Московский городской педагогический университет.

Трудовая деятельность: учредитель ТОО «Мерцана-Астана» детского сада «Айналайын» (2005); председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования (2012).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

45 лет назад (1981) родился КУРМАНОВ Рустем Жомартович - государственный инспектор Администрации Президента РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова (2003) специальность «Экономист-менеджер в отраслях АПК»; аспирантуру Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова (2003-2007) специальность «Экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)», кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК (2003-2005); начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК (2005-2009); начальник управления Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, и. о. директора Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директор Департамента инвестиционной политики, Департамента Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, корпус «А» МСХ РК (2009-2015); руководитель Секретариата Комитета АПК, Национальная палата предпринимателей РК (02.2015-2016); управляющий директор — директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» (2016-2017); и. о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан (2017); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (25.07.2017-2018); председатель Правления АО «Холдинг „КазАгро“ (06.2018-02.2019); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (03.2019-07.2023); заместитель акима Северо-Казахстанской области (07.2023-08.2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

Награжден орденом «Құрмет» (12.2019).

Также в этот день родились:

120 лет назад (1906-1983) родился ХАМИДИ Латиф Абдулхайулы — один из основоположников казахской композиторской музыки, собиратель-этнограф казахской народной музыки.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Казанской области Республики Татарстан. Окончил Ташкентский институт просвещения тюркских национальных меньшинств, Московский музыкальный техникум, оперную студию при Московской консерватории по классу композиции у Р. Литинского.

С 1933 года жил в Алматы. Автор более десяти вальсов, из которых «Казахский вальс» и «Булбул» прославили его имя. Создал серию героико-патриотических песен, таких как «Песня 8-й гвардейской дивизии», «Девушка-герой», «Нуркен», «Песня партизан» и др., множество хоровых и инструментальных произведений, более 50 песен и романсов, музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам. Особое место в его творчестве занимают песни для детей. Расцвет творчества композитора связан с созданием опер «Абай», «Толеген Тохтаров» (в соавторстве с Ахметом Жубановым), «Жамбыл», оперетты «Балбулак», музыки Государственного гимна Казахской ССР (в соавторстве с Евгением Брусиловским и Муканом Тулебаевым). Произведения отличаются выразительностью мелодий, стройностью формы, ясностью гармонической и полифонической структуры. Автор концерта для домбры-примы с оркестром казахских народных инструментов.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.

79 лет назад (1947-2017) родился АБИШЕВ Бахытжан Алимбаевич — скульптор, лауреат Международной премии имени Жамбула Жабаева, профессор Национальной академии искусств имени Жургенева, член Союза художников Республики Казахстан, академик Академии художеств Республики Казахстан.

Фото: wikipedia.org

Родился в Актюбинске. Окончил Алматинское художественное училище имени Н. В. Гоголя (1969); Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова (1975).

В 1975 году вернулся в город Алматы, где жил и работал до конца своей жизни над реализацией творческих замыслов. В 1976 году начал преподавать композицию и скульптуру в Алма-Атинском художественном училище. С 1978 года — преподаватель Алма-Атинского театрально-художественного института им. Т. Жургенова.

Работы Бахытжана Абишева внесли весомую лепту в воссоздание образов национальных героев и глубоких человеческих характеров в пластике Казахстана. В городе Астане установлены памятники Ататюрку, Алие Молдагуловой и Жаяу Мусе, в городе Алматы — Т.Бокину, Ж.Жабаеву, К.Азербаеву и Ә.Шарипову, в городе Актобе — А.Молдагуловой, Кирееву, А.Жубанову, в городе Москве — А.Молдагуловой и т. д.

Работы станкового характера находятся в музеях городов Казахстана и за рубежом. Так, композиция «Олимпиец» находится в музее штаб квартиры олимпийского комитета в Лозане-Швейцария, «Куйши» в частной коллекции в Германии, «Томирис» в г. Москве. Работы «Кулагер», «Умай» выставлены в резиденции Президента РК.

Последняя монументально-скульптурная композиция, выполненная художником — «Исатай и Махамбет», является центральной частью архитектурно-художественного мемориального комплекса, открытого в 2003 году в связи с юбилейными торжествами, посвященными Махамбету. Работа по своим художественно-образным характеристикам является лучшим памятником, выполненным за последние годы в Казахстане.