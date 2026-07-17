17 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1998 году Республика Казахстан и Кыргызская Республика заключили Меморандум о делимитации казахстанско-кыргызской государственной границы. В качестве правовой основы республики решили принять Постановление Всероссийского ЦИКа от 10 сентября 1930 года «О границах между Киргизской и Казахской АССР». Топографическое описание было взято из Указа Киргизской ССР 1961 года.

В 2006 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в продажу коллекционную серебряную монету под названием «Колесница» из серии «Петроглифы Казахстана». В дизайне монеты использована деталь петроглифа «Колесницы», датированного второй половиной II тыс. до н. э. Тираж монеты номиналом в 500 тенге составляет 3 тыс. штук, стоимость — 3 тыс. тенге. В своей серии «Колесница» — седьмая по счету. Ее масса — 24 гр., диаметр — 37 мм. Монета упакована, имеет сертификат качества.

В 2013 году в испанском городе Льорет де Мар (Испания) образцовый коллектив студии эстрадного танца «Блэйз» павлодарского Дворца школьников успешно выступил на международном конкурсе «Море, солнце, фестиваль», в котором приняли участие детско-юношеские коллективы стран Европы и Азии.

За композиции «Пробуждение», «Асау Сезім» и хореографический номер «Мы вместе!», который исполнили 47 танцоров от 6 до 18 лет, студия «Блейз» награждена первыми премиями в двух номинациях.

В 2016 году в Казахстане было создано Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Основные предметы деятельности фонда — аккумулирование отчислений и взносов, осуществление закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг.

В 2016 году на олимпиаде по математике в Гонконге павлодарский школьник Амир Мохаммед Али завоевал золотую медаль. Он конкурировал с такими же сильными соперниками из США, Франции, Китая, России.

Сборная Казахстана — это шесть ребят, на олимпиаде выступила успешно, завоевав полный комплект наград. Кроме «золота» Амира, казахстанцы получили три серебряных и одну бронзовую медали.

В 2019 году был создан Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, основной целью деятельности которого является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

В 2019 году состоялась церемония открытия автомобильной дороги международного значения «Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана». Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, принявший участие в церемонии, поздравил с открытием движения на автомобильной дороге и подчеркнул важность события для развития транспортной инфраструктуры Центральной Азии, наращивания объемов торговли, реализации транзитного потенциала.

В 2020 году Государственный центр поддержки национального кино и АО «Казахфильм» объединились для активизации совместных усилий, направленных на поддержку и развитие отечественной киноиндустрии.

Это означает, что все важные для отрасли решения будут приниматься сообща, проблемные вопросы — решаться солидарно, работа будет вестись на основе взаимовыручки и учета интересов каждой из структур.

В 2020 году в Каире была опубликована книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана». В своем труде египетский ученый Халед ас-Саид Ганем дает разъяснения значения «Слов назидания» великого казахского поэта, их философского смысла, видения проблем национального воспитания и мировоззрения, морали и права.

Это не первая книга Халеда ас-Саида Ганема о наследии Абая и о Казахстане в целом. Он написал большое количество научных трудов, посвященных истории, религии и культуре казахского народа.

В 2021 году в посольстве Казахстана состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарта Токаева за перевод книги выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева «Слова назидания» на вьетнамский язык.

Вьетнамский мастер литературного перевода поблагодарил за высокую оценку его деятельности и передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания главе казахстанского государства.

В 2023 году Правительство РК утвердило Правила выполнения гарантий государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных и профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных обязательных пенсионных и профессиональных взносов с учетом инфляции. Гарантия сохранности пенсионных накоплений распространяется на следующих лиц: пенсионерам по возрасту на дату достижения пенсионного возраста; в случае установления инвалидности первой или второй групп бессрочно, — на дату изъятия пенсионных накоплений; по достижении 45-летнего возраста при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией для обеспечения страховой выплаты не ниже 70% от величины прожиточного минимума, — на дату достижения пенсионного возраста, за период с даты перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения пенсионного возраста.

В 2024 году новый логотип появился у Павлодара. Символ в логотипе построен из аббревиатуры «PVL». Подобран лаконичный, минималистичный шрифт, вдохновленный тюркской письменностью, петроглифами «Олентинская писаница», казахским национальным орнаментом «Қошқар мүйіз» и палеонтологическим памятником «Гусиный перелет». Заметная часть логотипа — элемент в форме сердца, который отлично дополняет его, придавая оригинальность и символизирующий любовь к своему городу. Логотип представлен в оттенках бирюзового и оранжево-песочного. Эти цвета должны ассоциироваться с небом, степями Прииртышья и водами Иртыша.

В 2025 году в контрольно-пропускных пунктах государственного национального природного парка «Иле-Алатау» внедрили автоматизированную систему оплаты проезда. В выходные дни количество автомобилей, направляющихся в ущелья Алма-Арасан и Аюсай, значительно возрастает, что приводит к пробкам и очередям. Для решения этой проблемы в парке запустили новую систему оплаты проезда. Теперь водители могут заранее оплатить проезд или с помощью QR-кода. Система автоматически считывает государственный номер автомобиля, что позволит сэкономить время, обеспечить прозрачность.

В 2025 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК. Согласно положению, Служба по противодействию коррупции является ведомственным подразделением Комитета национальной безопасности и наделена полномочиями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений. Орган вправе представлять интересы государства в гражданско-правовых отношениях при наличии соответствующих полномочий. При этом Службе запрещено заключать договоры с субъектами бизнеса на выполнение функций, входящих в ее компетенцию.