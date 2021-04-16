179 тысяч саженцев посадят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ход проведения работ по благоустройству территорий региона обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев провел аппаратное совещание, в ходе которого руководитель облуправления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев отметил, что в марте начался двухмесячник благоустройства и санитарной очистки территорий. Запланировано разбить 19,9 тысячи газонов и цветников, привести в порядок 1 088 километров каналов и арыков.

На данный момент из запланированных 102,9 тысячи посажено более 110 тысяч саженцев деревьев, что составляет 108%, проведена очистка около 750 километров арыков и каналов.

Руководитель Жамбылского района Сакен Арубаев отметил, что будут проведены работы по озеленению 20 гектаров земли вдоль международной автотрассы «Западная Европа – Западный Китай».

По поручению главы государства, в населенных пунктах Жамбылской области до 2025 года на 814,6 гектара должно быть посажено 970 тысяч саженцев деревьев. В этом году запланировано посадить 179 тысяч саженцев на территории в 151,2 гектара.

Руководитель облуправления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслан Оразбеков доложил, что на сегодняшний день размещено 88,4 тысячи саженцев, предоставленных лесхозами области.

«Одна из главных задач лесхозов – именно подготовка саженцев для последующего озеленения всей территории области. В данных вопросах необходимо тесно взаимодействовать с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов.

В Мойынкумском районе требуется наладить системную работу по посадке саксаула для предотвращения наступления песков на населенные пункты и сельскохозяйственные земли. Соответствующие структуры должны жестко контролировать целевое использование выделенных средств», - сказал глава региона.

В Мойынкумском районе действует четыре лесхоза, которые активно помогают в озеленении территории. Поэтому на соответствующие работы здесь выделена гораздо меньшая сумма, чем в других районах, пояснил аким данной территории Маден Мусаев.

Не во всех районах выполняются планы по посадке зеленых насаждений. К примеру, в Сарысуском районе он выполнен лишь на 13%. Сегодня высаживается много деревьев, но зачастую забывается главный вопрос: приживутся ли они? Кто будет ухаживать за саженцами, регулярно их поливать? Поэтому организация бережного ухода за зелеными насаждениями - первоочередная задача сегодняшнего дня, резюмировал Бердибек Сапарбаев.