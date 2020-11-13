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179 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировано в Казахстане

13 Ноября 2020 08:33
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179 случаев пневмонии с признаками коронавируса зафиксировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 179 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 65 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 1 августа зарегистрировано 39724 заболевших, 415 летальных случаев, 29416 выздоровевших.



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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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