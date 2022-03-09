179 человек лечатся от коронавируса в инфекционных больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 179 человек с коронавирусом находятся в стационарах Алматы. Из них двое детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления общественного здоровья города, за 8 марта в мегаполисе зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции, из них 19 случаев с симптомами и 4 - без симптомов.

«Выписано 11 человек, поступило - 8. Итого в инфекционных стационарах (845 коек) находятся 179 человек (два ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего- 30», - уточнили в УОЗ.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 373 пациента, с симптомами - 352 с легкой и средней степенью, без симптомов- 21.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 178 человек, вторым компонентом - 374.

Всего за весь период с 01.02.2021 по 08.03.2022 г. вакцинировано первым компонентом 1 147 412 человека, вторым компонентом 1 106 573 человека

Вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 57 498 человек, в том числе беременные 3 289, кормящие женщины - 12 586, дети и подростки- 41 533.

Ревакцинацию прошли 267 866 горожан.