179 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 179 человек лечатся от COVID-19 в инфекционных стационарах Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 32 человек. Из них 25 случаев подтверждено в городе Атырау, 3 случая - в Жылыойском районе, 2 - в Курмангазинском районе, 1 - Макатском районе, 1 - в Махамбетском районе.

У 14 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 18 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 314 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 256 человек, в областной больнице №2 - 16, в модульной больнице - 102 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 22 человека, в районных инфекционных стационарах - 38. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 1 пациент с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.