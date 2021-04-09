1786 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 456,

город Алматы - 674,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 43,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 165,

Атырауская область - 65,

Восточно-Казахстанская область - 40,

Западно-Казахстанская область - 113,

Карагандинская область - 96,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 18,

Северо-Казахстанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане – 231 324.