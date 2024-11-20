178 участков дорог под угрозой снежного заноса в ЗКО

На брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления по предупреждению ЧС ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев сообщил, что для обеспечения безопасности подготовлены 40 пунктов обогрева: шесть на республиканских дорогах, 12 на областных и 22 на районных. Также заготовлено 10 500 кубометров снегозадерживающих щитов.

В зимний период планируется задействовать 3 925 человек и 1 404 единицы техники, включая 950 сотрудников ДЧС и 60 единиц их техники.

— Проверена готовность дорожных служб к зимнему содержанию дорог. Протяженность автодорог ЗКО составляет 6 176 км: 1 342 км — республиканские, 1 692 км — областные и 3 142 км — районного значения, — отметил Нуралы Мусиев.

Фото: Ғайсағали Сейтақ

В прошлом году из-за непогоды дороги в регионе перекрывались 111 раз, введены ограничения — 11 раз. Силами ДЧС было эвакуировано 112 человек.

— Игнорирование предупреждений часто приводит к ЧС. Люди попадают в снежные заносы или теряются при поисках скота в сельской местности. За прошлую зиму провели 16 успешных спасательных операций, но такие ситуации могут закончиться трагически. В каждом районе области созданы мобильные группы, а техника проверена и готова к работе. 56 единиц высокопроходимой техники закреплены за наиболее сложными участками дорог, — сообщил он.

Ранее сообщалось, как будет организована уборка снега на улицах Уральска.