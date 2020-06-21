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178 человек выздоровели от КВИ
21 Июня 2020 21:30
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178 человек выздоровели от КВИ.
город Нур-Султан - 42,
город Шымкент 0 2,
Западно-Казахстанская область - 32,
Мангистауская область - 15,
Жамбылская область - 24,
Кызылординская область - 5,
Карагандинская область - 17,
Атырауская область - 7,
Северо-Казахстанская область - 1,
Туркестанская область - 3,
Алматинская область - 11,
Актюбинская область - 19.
Итого выздоровевших в Казахстане - 10897.
г. Нур-Султан – 2291
г. Алматы – 2177
г. Шымкент – 566
Акмолинская область – 171
Актюбинская область – 333
Алматинская область – 476
Атырауская область – 1095
Восточно-Казахстанская область – 155
Жамбылская область – 389
Западно-Казахстанская область – 800
Карагандинская область – 864
Костанайская область – 192
Кызылординская область – 489
Мангистауская область – 308
Павлодарская область – 230
Северо-Казахстанская область – 58
Туркестанская область – 303
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