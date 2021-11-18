Новости
177 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане
18 Ноября 2021 08:26
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16.11.2021 года зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 352 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеСвыше 90 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 575, летальных случаев - 5 104, выздоровевших - 71 909.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Фейк: «Вакцины усугубили пандемию во всем мире»
- Два региона Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу
- Свыше 90 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане
- Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
- 26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
- Коронавирус в Европе: новые правила и ограничения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047