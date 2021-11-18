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177 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане

18 Ноября 2021 08:26
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177 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16.11.2021 года зафиксировано 177 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода и 352 человека выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 575, летальных случаев - 5 104, выздоровевших - 71 909.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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