177 место занял Алматы в рейтинге комфортных городов

В рейтинге городов мира, где созданы комфортные условия для жизни, город Алматы занимает 177 место. Об этом сообщается в консультативном документе, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международная консалтинговая компания «Mercer» ежегодно публикует рейтинг наиболее пригодных для жизни городов (Quality of living city ranking).

Все города в данном рейтинге оцениваются по важнейшим группам следующих показателей: качество социальной среды, культурная жизнь, уровень политической стабильности, уровень образования, транспортная доступность, привлекательность для бизнеса.

В целом агентство «Mercer» оценивает качество жизни более 200 самых популярных городов мира. Из городов Казахстана в этот рейтинг вошел только Алматы. Он занимает 177-е место среди 231 города мира», - говорится в консультативном документе.

Также в рейтинге «Еconomist intelligence unit», оценивающем качество жизни и обслуживания в 172 городах мира, Алматы набрал 65,3 балла из 100.

«Устойчивое развитие Алматы находится на уровне 75 баллов, здравоохранение - 66,7 баллов, культура и окружающая среда – 57,6, образование – 66,7, инфраструктура – 60,7 баллов. Как отмечают авторы рейтинга, это очень хороший результат», - сообщается в документе.