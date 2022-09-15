177 человек заболели, 405 выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

По регионам:

в городе Нур-Султане – 33,

в городе Алматы – 15,

в городе Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 27,

в Улытауской области - 6,

в Костанайской области – 19,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 8. ⠀

Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев.

За сутки в Казахстане 405 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 24,

в городе Алматы - 13,

в Атырауской области - 4,

в Абайской области - 10,

в ЗКО - 52,

в Карагандинской области - 40,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области - 55,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 54,

в СКО - 121,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели 1 363 761 человек от COVID-19.