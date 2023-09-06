177 человек утонули в Казахстане летом - МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги купального сезона подвели в Казахстане. Купальный сезон в стране длится 3 месяца - с 1 июня по 31 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Жанну Дауренбекову.

«В течение лета спасателями МЧС при патрулировании спасено на воде 136 человек, в том числе 51 ребенок.

Задолго до наступления купального сезона и в течение его прохождения с населением проводилась информационно-профилактическая работа по соблюдению правил безопасности на воде. Несмотря на повсеместно проводимую работу, за лето утонули 177 человек, в том числе 53 несовершеннолетних.

Для сравнения: в купальный сезон прошлого 2022 года утонуло 184 человека (-4%), в том числе 62 несовершеннолетних (-15%). 98% погибших утонуло на необорудованных пляжах», - отметила Жанна Дауренбекова.

По ее словам, основными причинами гибели на воде является переоценка собственных сил, купание в нетрезвом состоянии, а также неумение плавать.

А основная причина гибели детей на воде - это оставление их без присмотра взрослых.

Всего по стране определено 612 разрешенных мест массового отдыха на воде. 4 285 мест признаны опасными для купания и внесены в перечень запрещенных для купания мест.

Данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на картографической платформе 2GIS.