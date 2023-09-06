177 человек утонули в Казахстане летом - МЧС
«В течение лета спасателями МЧС при патрулировании спасено на воде 136 человек, в том числе 51 ребенок.
Задолго до наступления купального сезона и в течение его прохождения с населением проводилась информационно-профилактическая работа по соблюдению правил безопасности на воде. Несмотря на повсеместно проводимую работу, за лето утонули 177 человек, в том числе 53 несовершеннолетних.
Для сравнения: в купальный сезон прошлого 2022 года утонуло 184 человека (-4%), в том числе 62 несовершеннолетних (-15%). 98% погибших утонуло на необорудованных пляжах», - отметила Жанна Дауренбекова.
По ее словам, основными причинами гибели на воде является переоценка собственных сил, купание в нетрезвом состоянии, а также неумение плавать.
А основная причина гибели детей на воде - это оставление их без присмотра взрослых.
Всего по стране определено 612 разрешенных мест массового отдыха на воде. 4 285 мест признаны опасными для купания и внесены в перечень запрещенных для купания мест.
Данные о запрещенных и разрешенных местах для купания размещены на картографической платформе 2GIS.