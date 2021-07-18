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    18:39, 17 Июль 2021 | GMT +6

    176 человек погибло в результате ДТП с начала года в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 176 человек погибло в результате ДТП с начала года в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции Алматинской области в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога» информируют население через социальные сети и СМИ. Стражи порядка считают, это поможет улучшить дисциплину на автодорогах региона и снизить аварийность.

    «В рамках отработки проводят рейды, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост ДТП. Также проводятся разъяснительные работы, способствующие профилактике дорожно-транспортных происшествий. Среди участников дорожного движения распространяют брошюры с агитационной тематикой по соблюдению ПДД», – сообщил заместитель начальника УМПС ДП Алматинской области Айдос Джунусов.

    Согласно официальным данным, с начала года на автодорогах региона произошло 1056 ДТП, при которых 176 человек погибли и 1598 травмированы.

    «Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проводится с 15 июля по 14 августа с целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества ДТП, а также профилактики нарушений правил дорожного движения», – отметил Айдос Джунусов.


    Теги:
    МВД РК ДТП Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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