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176 человек погибли в результате наводнения в Конго

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 08:51
176 человек погибли в результате наводнения в Конго Фото: Анадолу

ЯУНДЕ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате наводнения, обрушившегося на провинцию Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), возросло до 176 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Тео Нгвабидже Каси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Проливные дожди, непрекращающиеся всю ночь в селах Бушушу и Ньямукуби, спровоцировали разлив реки Чибира. Большое число жителей региона числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось о 72 жертвах стихийного бедствия.

Расположенная в зоне тропического климата Демократическая Республика Конго в сезон дождей часто сталкивается со стихийными бедствиями.


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