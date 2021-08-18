Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

176 больных COVID-19 находятся в реанимации в Жамбылской области

18 Августа 2021 23:44
Поделиться:
176 больных COVID-19 находятся в реанимации в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О текущей эпидемиологической ситуации в Жамбылской области рассказали в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Семь беременных женщин и 19 детей с коронавирусом находятся в стационарах в СКО
12 человек наказали за нарушение режима домашнего карантина в СКО 74 клуба в Алматы находятся под контролем полиции Число тяжелобольных Covid-19 стремительно растёт в Атырау

По словам руководителя управления Асета Калиева, на 17 августа в регионе зарегистрировано 15 457 случаев заболевания COVID-19.

Рост за три дня составил 300 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1 357,5.

Зарегистрировано 6 437 случаев пневмонии (показатель на 100 тысяч населения 565,3).

Только за минувшие сутки выявлено 171 случай COVID-19 (суточный прирост 1,1%) и 25 случаев пневмонии (суточный прирост 0,3%).

«По информации на 07:00 часов 17 августа в инфекционных стационарах Жамбылской области лечатся 2 245 пациентов, заполняемость достигла 62%, что несколько меньше предыдущих показателей. В том числе в реанимации сейчас находятся 176 больных. При этом 416 реанимационных коек заполнено на 42%. В карантинных стационарах находятся 23 человека, заполняемость 170 коек составляет 14%», - рассказал спикер.

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Семь беременных женщин и 19 детей с коронавирусом находятся в стационарах в СКО
12 человек наказали за нарушение режима домашнего карантина в СКО
74 клуба в Алматы находятся под контролем полиции
Число тяжелобольных Covid-19 стремительно растёт в Атырау
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
4 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
5 Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
6 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Читайте также
Очередной розыгрыш iPhone 12 и других ценных призов среди вакцинированных пройдёт в Нур-Султане
В ВОЗ заявили, что дельта-штамм «обгоняет» реагирование на него служб здравоохранения
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
День пограничника отмечают в Казахстане
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив