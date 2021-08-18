176 больных COVID-19 находятся в реанимации в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О текущей эпидемиологической ситуации в Жамбылской области рассказали в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления Асета Калиева, на 17 августа в регионе зарегистрировано 15 457 случаев заболевания COVID-19.

Рост за три дня составил 300 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1 357,5.

Зарегистрировано 6 437 случаев пневмонии (показатель на 100 тысяч населения 565,3).

Только за минувшие сутки выявлено 171 случай COVID-19 (суточный прирост 1,1%) и 25 случаев пневмонии (суточный прирост 0,3%).

«По информации на 07:00 часов 17 августа в инфекционных стационарах Жамбылской области лечатся 2 245 пациентов, заполняемость достигла 62%, что несколько меньше предыдущих показателей. В том числе в реанимации сейчас находятся 176 больных. При этом 416 реанимационных коек заполнено на 42%. В карантинных стационарах находятся 23 человека, заполняемость 170 коек составляет 14%», - рассказал спикер.

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.