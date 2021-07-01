АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 176 бесхозно пасущихся животных водворены в спецзагоны Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

С 24 по 30 июня в целях профилактики и предупреждения краж скота на территории Айтекебийского, Кобдинского, Уилского, Шалкарского районов Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». Указанные районы наиболее подвержены скотокрадству. За период ОПМ сотрудники полиции пресекли два факта кражи скота.

Также за семь дней было проверено 14 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, проверено шесть мест реализации скота и мясной продукции. Кроме того, проверены крестьянские хозяйства, отгонные точки и фермы, где выявлено три факта перевозки скота и мясной продукции без соответствующих документов. По данным фактам направлены материалы в ветеринарную службу для составления административных протоколов по ст. 406 КоАп РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии».

Сельские участковые инспекторы полиции выявили 14 фактов оставления скота без присмотра. В последующем 176 животных были водворены в специализированные загоны, созданные местными исполнительными органами.



