РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:56, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    176 бесхозно пасущихся животных водворены в спецзагоны Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 176 бесхозно пасущихся животных водворены в спецзагоны Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    С 24 по 30 июня в целях профилактики и предупреждения краж скота на территории Айтекебийского, Кобдинского, Уилского, Шалкарского районов Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». Указанные районы наиболее подвержены скотокрадству. За период ОПМ сотрудники полиции пресекли два факта кражи скота.

    Также за семь дней было проверено 14 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, проверено шесть мест реализации скота и мясной продукции. Кроме того, проверены крестьянские хозяйства, отгонные точки и фермы, где выявлено три факта перевозки скота и мясной продукции без соответствующих документов. По данным фактам направлены материалы в ветеринарную службу для составления административных протоколов по ст. 406 КоАп РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии».

    Сельские участковые инспекторы полиции выявили 14 фактов оставления скота без присмотра. В последующем 176 животных были водворены в специализированные загоны, созданные местными исполнительными органами.



    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!