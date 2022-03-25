1755 продуктовых наборов раздали в праздничные дни волонтёры Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Празднование Наурыз мейрамы в Карагандинской области в этом году сопровождалось благотворительной акцией «Қайырымды Ұлт». С 19 по 23 марта жителям региона из социально уязвимых слоёв раздали 1755 продуктовых наборов, помогли с уборкой снега во дворах и по хозяйству, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Жанааркинском районе продукты получили около 500 семей. Спонсорскую помощь на 3 миллиона тенге оказали коллективы местных предприятий и организаций.

Более 300 продуктовых корзин весом 12 килограммов раздали в Приозёрске. Также во время празднования Наурыза на центральной площади для горожан были организованы бесплатные угощения. Для жителей приготовили 1 тонну плова, 600 литров Наурыз коже, 180 килограммов баурсаков.

Жителям Балхаша из социально защищаемых категорий вручили 297 продуктовых наборов и сладких подарков. Спонсорами выступили ТОО «Казахмыс Смэлтинг», «Сары-Казына» и предприятие «Балхашцветмет». Также в городе прошли благотворительные обеды для одиноких пожилых людей, детей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей. Акцию поддержали 15 кафе, ресторанов и кулинарий.

В Осакаровском районе раздали 136 продуктовых корзин. Кроме стандартных продуктов питания, они обеспечили жителей овощами с собственных полей.

Также к акции присоединились волонтёры группы Nura Arnasy. Они собрали более 30 продуктовых наборов. В этом им помогла благотворительная организация «Клуб добряков Астаны» и другие. Также сельхозпроизводители раздали 18 мешков картофеля многодетным женщинам, награждённым подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В Караганде волонтёры Молодёжного ресурсного центра развезли 35 продуктовых корзин и в праздничные дни совместно с темиртаусцами угощали жителей двух городов баурсаками.

«Наши волонтёры ежегодно участвуют в различных акциях и помогают жителям. Они были задействованы в доставке продуктовых наборов до адресатов. Также помогают одиноким пожилым жителям по хозяйству, расчищают снег, заготавливают дрова и поддерживают в других вопросах», – отметил директор Молодёжного ресурсного центра Караганды Якуб Джамалов.