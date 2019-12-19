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вчера 22:40
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вчера 22:24
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вчера 20:04
175 жителей аварийного общежития и дома справили новоселье в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 175 жителей аварийного общежития и дома справили новоселье в микрорайоне Береке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В новое жилье переселились 120 жителей аварийного общежития, расположенного на улице Кунанбаева и 55 жильцов дома по улице Досмухамедова. Всего по планам в городе будут переселены жители 12 аварийных общежитий. Часть общежитий мы переселили в этом году, жильцов оставшихся аварийных домов будем переселять по мере завершения строительства в новом году», - сообщил заместитель акима города Ринат Джанглишов.
Отмечается, общежитие по улице Кунанбаева было построено в 1985 году. В нем частично отсутствуют коммуникации и практически нет отопления, а комнаты разъедает сырость. Дом по улице Досмухамедова был построен еще в 1956 году.
Ранее новоселье справили 150 жителей станции «Разъезд 496», переселившиеся в областной центр.
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