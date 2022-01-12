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175  выездов для оказания помощи совершили с начала 2022 года спасатели ВКО

12 Января 2022 14:47
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175  выездов для оказания помощи совершили с начала 2022 года спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасателями ДЧС ВКО с начала 2022 года осуществлено 175 выездов на различные аварийно-спасательные работы и чрезвычайные ситуации, в ходе которых эвакуирован 71 человек, из них 20 детей и спасен – 21, из них шесть детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Помимо спасателей в экстренной ситуации приходят на помощь врачи ВК филиала Центра медицины катастроф. В Восточно-Казахстанском филиале работают 11 врачей. В этом году они совершили 11 выездов на пожары, три на ДТП. Квалифицированная помощь оказана шестерым пострадавшим. В зимний период медико-спасательные пункты работают как обогревательные пункты, в регионе их четыре. С начала года сюда обратились два человека. В 2021 году филиал получил современный автомобиль – реанимобиль. Благодаря ему, врачи прямо в пути могут оказывать, по сути, такую же помощь, что и в стационаре.

«Чрезвычайные ситуации всегда возникают неожиданно. Очень важно в этот момент профессионально прийти на помощь. Спасатели, рискуя собственной жизнью, выполняют свой долг, не черствеют душой на службе, а сохраняют готовность к самопожертвованию ради безопасности граждан. Что для других – событие, спасение и подвиг, для нас ежедневная работа», - отметил Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.

Чаще всего в регионе спасатели приходят на помощь при пожарах, снежных заносах, ДТП, происшествиях на льду и в период паводков, при захлопнувшихся у жителей дверях в квартирах, помогают попавшим в беду детям, пожилым гражданам и инвалидам, животным, участвуют в поисковых работах, когда теряются туристы, пастухи, рыболовы.

В лидерах по обращению к спасателям ДЧС ВКО – оказание помощи животным и деблокирование захлопнувшихся дверей квартир. До 10 таких случаев за неделю набирается в области.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #ДЧС  
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