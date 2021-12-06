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175 тонн сена загорелось в Тарбагатайском районе ВКО

6 Декабря 2021 10:33
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175 тонн сена загорелось в Тарбагатайском районе ВКО

УСТЬ-КАМНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар начался ночью в селе Екпин на территории одного из крестьянских хозяйств. Горит складированное сено в рулонах, весом 175 тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

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В ликвидации пожара задействовано три пожарных автомобиля и восемь человек личного состава, один трактор от крестьянского хозяйства.

Локализация пожара объявлена в 07 часов 52 минуты. Огнеборцы продолжают работать на месте происшествия.

Причина пожара устанавливается.

«В целях предотвращения пожаров с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов на постоянной основе проводятся инструктажи, сходы, распространяются агитационные материалы», - рассказал Болат Нурдыбаев, заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО.

ДЧС ВКО предупреждает:

- площадки для размещения скирд необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров;

- расстояние от края распаханной полосы до скирды, расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды - не менее 5 метров;

- площадь основания стога не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена - 500 кв. метров;

- противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров;

- штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи;

- при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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