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    22:05, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    175 талантливых студентов Актобе получили стипендии акима области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 175 актюбинских студентов сегодня получили стипендию акима области за отличную учебу и активность в общественной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стипендии были вручены акимом области Ондасыном Уразалиным в ходе совещания. В частности, 145 студентов высших учебных заведений получили стипендии в размере 160 000 тенге и 30 студентов учреждений профессионально-технического образования - по 80 000 тенге.

    Стипендия акима области была учреждена в 2017 году. За это время она была присуждена 1074 студентам высших учебных заведений и 300 студентам организаций профессионально-технического образования. В основном эта выплата присуждается талантливым и одаренным молодым людям, в том числе из социально уязвимых слоев населения, имеющим хорошую успеваемость и активно участвующим в общественной жизни.

    «Как отметил Глава государства, очень важно поддерживать молодое поколение, ведь от этого напрямую зависит развитие и будущее государства. Сегодня именные стипендии получают лучшие и активные студенты высших и средних специальных учебных заведений нашего региона. Именные стипендии последние три года в целях поощрения назначаются студентам 2-3 курсов, имеющим высокую успеваемость и активно участвующим в общественной жизни области», - отметил в своей речи аким области Ондасын Уразалин.


    Теги:
    Регионы Казахстана Образование Акимат Актюбинская область Молодежь
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