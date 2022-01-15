175 пациентов скончались в медорганизациях - Минздрав РК о погибших в результате беспорядков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента введения чрезвычайного положения в стране за медицинской помощью обратились 2 678 пострадавших. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По оперативным данным управлений здравоохранения регионов, с момента введения ЧП за медицинской помощью обратились 2 678 пострадавших, в том числе за амбулаторной помощью - 1 815, за стационарным лечением обратилось всего 863, выписано 598 пациентов, продолжают лечение на сегодняшний день 265, в тяжелом состоянии в реанимации находится 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций», - сказала директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова на брифинге в СЦК.
Из 225 погибших, озвученных Генеральной прокуратурой РК, умерло 175 пациентов в медицинских организациях.
Оперативным штабом Минздрава обеспечен круглосуточный сбор информации по обеспечению бесперебойного оказания медицинской помощи всем пострадавшим. Подключены все республиканские ведущие клиники для оказания консультативной и практической помощи.
«От лица Министерства здравоохранения Республики Казахстан, всей медицинской общественности выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибших в период трагических событий для нашей страны. Министерством здравоохранения принимаются все необходимые меры для оказания медицинской помощи пострадавшим. При этом хотелось бы отметить, что все медицинские работники в эти дни руководствовались принципами гуманности и беспристрастности», - заявила Асель Артакшинова.
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