175 лиц привлечено к ответственности за несоблюдение пожарной безопасности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 12 апреля в Восточно-Казахстанской области начался пожароопасный период. На сегодняшний день произошло 31 загорание сухой травы на площади 682 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В целях предотвращения возникновения лесостепных пожаров сотрудниками Департамента по ЧС ВКО проводятся рейды и инструктажи с населением по недопущению палов травы. Из числа сотрудников ЧС и местной полицейской службы, лесхозов, местных исполнительных органов созданы специальные мобильные группы для патрулирования на предмет выявления нарушителей требований пожарной безопасности. В области имеется 85 пожарных постов, содержащихся за счет средств местных исполнительных органов.

Как правило, возгорания происходят от беспечного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем.





ДЧС ВКО напоминает об ответственности за сжигание травы и разведение костров и регистрации фактов в едином реестре досудебного расследования с последующим принятием решений о привлечении лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Согласно статье 336: «За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока месячных расчетных показателей».

Также согласно статье 204 Уголовного Кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по неосторожности, причинившее крупный ущерб - наказывается штрафом в размере до ста МРП либо исправительными работами в том же размере.

По результатам проведенных мобильными группами рейдов, 175 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение требований правил пожарной безопасности в Восточном Казахстане.

В целях недопущения возгораний соблюдайте, следующие правила:

- убирайте со своих придомовых территорий сухую траву и бытовые сгораемые отходы;

- воздержитесь от разведения костров на своих участках;

- при проведении электросварочных и других работ, связанных с применением открытого огня, строго соблюдайте все нормы и правила пожарной безопасности;

- не выжигайте сухую траву и горючий мусор на территории населенных пунктов, предприятий и организаций;

- следите за тем, чтобы окурки выбрасывались в строго отведенные для этого места и были тщательно затушены;

- не разрешайте детям играть со спичками.