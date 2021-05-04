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    08:59, 04 Май 2021 | GMT +6

    175 лиц привлечено к ответственности за несоблюдение пожарной безопасности в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 12 апреля в Восточно-Казахстанской области начался пожароопасный период. На сегодняшний день произошло 31 загорание сухой травы на площади 682 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    В целях предотвращения возникновения лесостепных пожаров сотрудниками Департамента по ЧС ВКО проводятся рейды и инструктажи с населением по недопущению палов травы. Из числа сотрудников ЧС и местной полицейской службы, лесхозов, местных исполнительных органов созданы специальные мобильные группы для патрулирования на предмет выявления нарушителей требований пожарной безопасности. В области имеется 85 пожарных постов, содержащихся за счет средств местных исполнительных органов.

    Как правило, возгорания происходят от беспечного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем.


    ДЧС ВКО напоминает об ответственности за сжигание травы и разведение костров и регистрации фактов в едином реестре досудебного расследования с последующим принятием решений о привлечении лиц к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Согласно статье 336: «За несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц – в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере сорока месячных расчетных показателей».

    Также согласно статье 204 Уголовного Кодекса РК неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное по неосторожности, причинившее крупный ущерб - наказывается штрафом в размере до ста МРП либо исправительными работами в том же размере.

    По результатам проведенных мобильными группами рейдов, 175 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение требований правил пожарной безопасности в Восточном Казахстане.

    В целях недопущения возгораний соблюдайте, следующие правила:

    - убирайте со своих придомовых территорий сухую траву и бытовые сгораемые отходы;

    - воздержитесь от разведения костров на своих участках;

    - при проведении электросварочных и других работ, связанных с применением открытого огня, строго соблюдайте все нормы и правила пожарной безопасности;

    - не выжигайте сухую траву и горючий мусор на территории населенных пунктов, предприятий и организаций;

    - следите за тем, чтобы окурки выбрасывались в строго отведенные для этого места и были тщательно затушены;

    - не разрешайте детям играть со спичками.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Экология Видео Безопасность Происшествия
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