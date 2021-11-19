175-летие Жамбыла Жабаева: международная конференция в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе началась международная конференция «Ұлы дала ақыны», посвященная 175-летию великого акына Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представительный форум начал свою работу в историко-этнокультурном комплексе «Көне-Тараз».

В работе конференции принимают участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Д. Абаев, аким Жамбылской области Б. Сапарбаев, министр культуры и спорта РК А. Раимкулова, известные писатели, ученые нашей страны и Кыргызской Республики, а также жамбыловеды, депутаты и потомки акына.

До начала мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику акына.

В фойе комплекса гости ознакомились с тематической выставкой, посвященной 175-летию Ж. Жабаева.

В рамках конференции пройдет презентация фильма «Өлең сөздің дүлдүлі», посвященного творчеству поэта.

Кроме того, на конференции состоится презентация книги «Жамбыл жырау».



