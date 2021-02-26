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    17:44, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    175-летие Жамбыла: праздничный концерт состоялся в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный концерт, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева, состоялся в Нур-Султане. В мероприятии принял участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятия в честь юбилея казахского поэта стартовали в новом здании государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

    Артисты показали зрителям театрализованное представление «Жыр алыбы – Жамбыл», раскрывающее самобытность и талант великого акына. В литературно-музыкальной композиции прозвучали отрывки из знаменитых айтысов с участием Жамбыла, его известные стихи «Кең байтақҚазақстаным», «Ақындарғаарнау», «Күләшқа», легендарная поэма «Ленинградцы – дети мои!» и другие произведения.

    В концерте также приняли участие артисты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н.Тлендиева, театра «Жастар», театра «Астана Балет», солисты этно-ансамбля «Қорқыт», фольклорно-этнографического ансамбля «Құлансаз», Жамбылской областной филармонии имени К.Азербаева, ансамбль комузистов «Акак» (Кыргызстан).

    Также свои представления показали артисты этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, детский хореографический ансамбль «Nomad», чечено-ингушский народный ансамбль «Вайнах».

    Напомним, в рамках мероприятия проходит выставка, посвященная 175-летию казахского поэта Жамбыла. Гости мероприятия ознакомились с экспозицией музея Жамбыла Жабаева.

    Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием общественных деятелей ранее торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту Жамбылу Жабаеву в столице.


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