175-летие Жамбыла: праздничный концерт состоялся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничный концерт, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева, состоялся в Нур-Султане. В мероприятии принял участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятия в честь юбилея казахского поэта стартовали в новом здании государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Артисты показали зрителям театрализованное представление «Жыр алыбы – Жамбыл», раскрывающее самобытность и талант великого акына. В литературно-музыкальной композиции прозвучали отрывки из знаменитых айтысов с участием Жамбыла, его известные стихи «Кең байтақҚазақстаным», «Ақындарғаарнау», «Күләшқа», легендарная поэма «Ленинградцы – дети мои!» и другие произведения.

В концерте также приняли участие артисты Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Н.Тлендиева, театра «Жастар», театра «Астана Балет», солисты этно-ансамбля «Қорқыт», фольклорно-этнографического ансамбля «Құлансаз», Жамбылской областной филармонии имени К.Азербаева, ансамбль комузистов «Акак» (Кыргызстан).

Также свои представления показали артисты этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, детский хореографический ансамбль «Nomad», чечено-ингушский народный ансамбль «Вайнах».

Напомним, в рамках мероприятия проходит выставка, посвященная 175-летию казахского поэта Жамбыла. Гости мероприятия ознакомились с экспозицией музея Жамбыла Жабаева.

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием общественных деятелей ранее торжественно возложил цветы к памятнику казахскому поэту Жамбылу Жабаеву в столице.