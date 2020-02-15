175-летие Абая: жамбылские артисты читают «Слова назидания»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области проходят мероприятия, посвященные Году Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский областной русский драматический театр организовал чтение «Слов назидания» Абая.

«Этот год ознаменован 175-летием великого казахского мыслителя. Идея директора Жамбылского областного русского драматического театра Акылдоса Тажиева по программе «Семь граней Великой Степи – Великие имена Великой степи» сделать литературные чтения Абая. Есть такая книга – «45 мудрых изречений Абая». И каждый артист, каждый администратор - в общем, все работники нашего театра выбрали для себя определенное «Слово», близкое ему по духу, и прочли перед видеокамерой. Мы постарались сделать художественную видеозапись и выложили это на ютуб-канале нашего театра, а также в социальных сетях», - рассказала корреспонденту Казинформа заместитель руководителя театра Валерия Сон.

Отметим, на ютуб-канале Жамбылского областного русского драматического театра демонстрируются не только анонсы премьерных спектаклей, но и литературные чтения.

«В течение всего этого года, объявленного волонтерским, наш театральный коллектив будет делать благотворительные встречи в школах нашего города с целью духовного воспитания подрастающего поколения. Там будет рассказываться о великом казахском поэте, философе. Пройдут и литературные абаевские чтения - «45 мудрых изречений Абая», - продолжила Валерия Сон.

В этом году жамбылский театр порадует своих зрителей новой постановкой спектакля по роману-трилогии Камена Оразалина «После Абая». В рамках юбилея Абая в Тараз съедутся лучшие театральные коллективы страны на Республиканский фестиваль народных театров «Театр.KZ».

По данным облуправления внутренней политики, юбилейные мероприятия этого года начались в областной универсальной научной библиотеке имени Шокана Уалиханова, где экспонируются произведения Абая, книги и статьи о поэте Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», пресс-секретаря Президента РК Берика Уали «Абай и Алаш».

В планах на этот год также торжественное открытие Года Абая, показ художественного фильма «Кунанбай» режиссера Досхана Жолжаксынова. Познавательная экскурсия «В страну Абая» запланирована для победителей Абаевских чтений и других конкурсов, посвященных произведениям Абая.





Управление внутренней политики акимата Жамбылской области организует научно-практическую конференцию, посвященную 175-летию юбилея Абая.

На протяжении всего Года Абая ожидается челлендж в социальных сетях по чтению стихов Абая под единым хэштегом #Abay175.