175-летие Абая: солисты «Астана Опера» выступили на Балканах

САРАЕВО. КАЗИНФОРМ - 7-8 февраля в рамках Международного фестиваля «Сараевская зима» в столице Боснии и Герцеговины - городе Сараево состоялись выступления солистов оперной сцены, посвященные 175-летию Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Хорватии, БиГ и Черногории.

На открытии фестиваля в исполнении солистов «Астана Опера» Жупар Габдулиной, Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая Талгата Кузембаева прозвучали арии из знаменитой оперы «Абай». Исполнитель народных песен Жанаргуль Саркенова исполнила на домбре лирические песни на стихи Абая. Музыкальное сопровождение обеспечивал Сараевский филармонический оркестр под руководством молодого дирижера Рустама Рахмедова.

На второй день казахстанцы вместе с ведущими оперными солистами Азербайджана, Турции и Туркменистана выступили с концертом «Оперные звезды тюркского мира», посвященным творческому наследию Абая. Прозвучали песни Абая - «Өзгеге, көңілім, тоярсың», «Желсіз түнде жарық ай», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма», «Есіңде бар ма жас күнің», «Көзімнің қарасы» и другие, а также вариации на темы оперы «Абай» в исполнении ведущих солистов оперной сцены тюркского мира.

Посол Казахстана Толежан Барлыбаев отметил, всемирное значение творческого наследия Абая, наполненного идеалами нравственности, духовности и гуманизма. Дипломат сообщил, что к юбилейной дате широкой публике будет представлен сборник избранных произведений Абая на боснийском языке. На встрече посла с ректором Сараевского университета Рифатом Шкриелем достигнута договоренность о проведении научно-практической конференции о духовном наследии Абая к концу года.

Отмечается, проводимый с 1984 года при поддержке ЮНЕСКО и Совета Европы Сараевский зимний фестиваль является крупнейшим форумом культуры и искусств на Балканах. За 35 лет фестиваль посетили свыше 3,5 млн гостей из разных стран мира. В нынешнем году в фестивальную программу впервые вошли казахские музыкальные шедевры на стихи Абая.