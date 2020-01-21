175-летие Абая: праздничное мероприятие с участием Президента РК и Елбасы стартовало в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в этом году Казахстан празднует 175-летие великого поэта, писателя и общественного деятеля Абая. В столице по этому случаю, как отмечали ранее в акимате, запланировано более 300 мероприятий. Ожидается, что в канун юбилея в столицу РК приедут абаеведы из Германии, Турции, Монголии, Китая, Америки и Канады, Татарстана и Азербайджана, которые изучают творчество и жизненный путь Абая.





Будет реконструирован памятник великому поэту. Кроме того, администрация города восстановит и отремонтирует и другие городские памятники.

Также в 2020 году в столице будет построен Центр Абая.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках 175-летия Абая на государственном уровне планируются масштабные мероприятия.





В рамках праздничного мероприятия состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене театра «Астана Опера» будут звучат слова и песни великого Абая в исполнении народного артиста СССР и Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Асанали Ашимова, народной артистки Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаевой, Народного артиста СССР и Казахстана Алибека Днишева, заслуженной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии РК Майры Мухамедкызы, заслуженного деятеля Казахстана Тамары Асар, лауреатов международных и республиканских конкурсов и молодых дарований нашей страны в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».















