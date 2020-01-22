175-летие Абая отметят в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальное открытие юбилейного года – 175-летия Абая – с большим успехом прошло 21 января в «Астана Опера». Первым из мероприятий, посвященных театром великому поэту, философу и просветителю, станет прославленная опера «Абай» Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди. Жемчужина национальной классики будет предложена слушателям 25 января на сцене Большого зала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В этот вечер на сцену выйдут ведущие солисты театра: заглавную партию Абая исполнит заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Айдар – заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш, Жиренше – Талгат Галеев. В образе Ажар дебютирует солистка театра кавалер ордена «Құрмет» Айзада Капонова. Свои интерпретации героев представят солисты: Азим – Беимбет Танарыков, Карлыгаш – Салтанат Муратбекова, Кокпай – Ержан Саипов, Сырттан – Болат Есимханов, Нарымбет – Ерулан Камел, Мес – Шынгыс Расылхан. Симфонический оркестр и хор «Астана Опера» выступят под управлением дирижера лауреата международных конкурсов Руслана Баймурзина.





В рамках юбилейного года творческий коллектив столичного театра представит знаменитую постановку оперы А. Жубанова, Л. Хамиди «Абай» зарубежной публике как часть гастролей, запланированных на 2020 год.

В «Астана Опера» премьера спектакля на либретто Мухтара Ауэзова состоялась 25 сентября 2015 года. Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер театра, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев, Режиссер-постановщик – Джанкарло дель Монако (Италия). Режиссер-консультант – Народный артист Казахстана Есмухан Обаев. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, ответственные концертмейстеры – Елена Сахно, Ирина Кургузкина.





Художественное оформление оперы создал творческий тандем знаменитого сценографа современности Эцио Фриджерио и лауреата премии «Оскар» художника по костюмам Франки Скуарчапино (Италия).